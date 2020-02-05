Сенат США проведе сьогодні фінальне голосування щодо імпічменту Трампу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Щоб усунути президента з посади, необхідні голоси двох третин сенаторів. Оскільки більшість у сенаті США нині належить республіканцям, найімовірніше, на цьому етапі процедура імпічменту буде заблокована.

Таким чином, сенатори поставлять крапку в цій справі.

Як повідомляють західні ЗМІ, голосування заплановано на 16:00 за місцевим часом.

Судовий розгляд у сенаті в межах процедури імпічменту Трампу почався 21 січня цього року.

Він зосереджений на двох пунктах обвинувачення, раніше затверджених на голосуванні в палаті представників, - зловживанні владою і перешкоджанні розслідуванню, яке проводив Конгрес.

Згідно з резолюцією, яка регламентує проведення судового розгляду, в розпорядженні команди Трампа і демократичних "менеджерів з імпічменту", що протистоять їй, було по три дні, щоб виступити зі своїми аргументами в межах судового процесу. Упродовж цих трьох днів кожна зі сторін мала можливість протягом щонайбільше 24 годин викладати свою позицію на слуханнях.

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Потім сенатори протягом 16 годин могли виступити і поставити свої запитання і у справі.

Після цього в сенаті почалися дебати з питання виклику свідків.

Верхня палата конгресу США проголосувала проти виклику нових свідків на слухання в межах процесу імпічменту президенту, що суттєво прискорило завершення процесу імпічменту.

За виклик свідків висловилися 49 сенаторів, а проти - 51.

Ініціативу запросити додаткових свідків висунули демократи, республіканці ж, навпаки, виступали проти неї, щоб швидше завершити процес імпічменту.

У ході судового процесу як прокурори в сенаті виступали сім "менеджерів імпічменту" від палати представників США. До їхнього складу потрапили, зокрема, голова комітету з розвідки палати представників Адам Шифф і голова юридичного комітету Джеррі Надлер. Саме Шифф і Надлер були серед основних дійових осіб під час розгляду теми імпічменту президенту в Палаті представників.

Сенатори ж у цьому випадку є присяжними.

Команда захисту Дональда Трампа раніше повідомляла, що схвалені Палатою представників статті імпічменту "конституційно недійсні", і звинуватила демократів у "зухвалій і незаконній спробі" скасувати результати президентських виборів 2016 року. За їхніми словами, "ця вкрай упереджена і безрозсудна одержимість імпічментом президента почалася ще до його обрання, і триває і донині".

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

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3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

За даними Bloomberg, чиновники Білого Дому розпорядилися затримати військову допомогу Україні вже через годину після телефонної розмови Зеленського і Трампа, яка відбулася 25 липня.

Раніше журналісти газети New York Times написали, що держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер намагалися вплинути на американського президента Дональда Трампа, щоб той не заморожував військову допомогу Україні.