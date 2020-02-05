Понад 40 населених пунктів у двох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

"У ніч на 5 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 41 населений пункт у двох областях, а саме: Одеська – 24, Івано-Франківська - 17", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Також повідомляється, що рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено.

"Для забезпечення проїзду на дорогах від "Укравтодору" залучено 773 працівники та 578 одиниць техніки", - повідомили в пресслужбі ДСНС.