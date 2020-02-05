У всі ОДА розіслані листи щодо питання відстрочки від призову 18-річним, - Загороднюк

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк.

"Призовна кампанія-2020. Вчора від Міноборони направлено роз'яснювального листа в усі обласні державі адміністрації з рекомендаціями щодо проведення призовних кампаній в 2020 році. В листі головам призовних комісій усіх рівнів надано рекомендації, як саме розглядати питання щодо надання відстрочки від призову 18 та 19-річним юнакам", - йдеться в повідомленні.

Загороднюк нагадав, що це передбачено українським законодавством, а саме законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

"Тож, якщо призовники цієї вікової категорії матимуть бажання пройти військову службу в такому віці, їх буде прийнято до лав ЗСУ та інших військових формувань. Це відбуватиметься виключно за їх письмовою згодою", - зазначив міністр.

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Зазначається, що на час проведення призовних кампаній буде організовано надання консультацій.