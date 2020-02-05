Законопроєкт про медіа опрацьований, проте зараз на стадії доопрацювання, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНИАН", про це в ефірі "112 Україна" заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Станом на сьогодні закон про медіа опрацьований, однак він перебуває на стадії доопрацювання, будуть проводитися і громадські слухання, і додатково ще - з журналістами. Ми чекаємо висновку наших європейських партнерів. І про те, щоб завтра він з'явився в стінах Верховної Ради, не йдеться", - сказав він.

Спікер нагадав, що цей законопроєкт ще навіть не пройшов перше читання, тому говорити зараз, яким він буде, рано.

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Водночас Разумков нагадав, що журналісти і депутати критикують положення законопроєкту про дезінформацію.

"Я думаю, що велика частина, це м'яко кажучи, наших колег не підтримують сьогодні цей законопроєкт. Але він до нас поки не заходив", - сказав голова ВР.

Нагадаємо, 28 грудня "Слуги народу" зареєстрували в Раді законопроєкт про медіа.

Ініціаторами законопроєкту стали 10 нардепів від "Слуги народу" і 1 з депутатської групи "За майбутнє", зокрема, від СН екскерівник каналу 1 + 1, що належить олігархові Ігорю Коломойському, а нині глава комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.