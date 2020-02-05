Роботу голів обладміністрацій будуть оцінювати поквартально, - радник прем'єра Голик

Про нові KPI або ключові показники ефективності для губернаторів розповів у Facebook радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

"Як цілі вказані такі, впливати на які голови ОДА можуть через зрозумілі управлінські дії. Погодьтеся, показники, які були раніше в подібному рейтингу, типу "обсяг інвестицій на душу населення", мають мало спільного з ОДА та її головою в принципі. Ось як може голова ОДА впливати на обсяг інвестицій умовного меткомбінату? Та ніяк. Обсяг інвестицій меткомбінату від голови ОДА не залежить ніяк. Крім зовсім вже клінічних випадків", - коментує Голик.

Серед показників, які безпосередньо залежать від голови ОДА - кількість дітей з інвалідністю, які відвідують звичайні школи. Для цього будівлі повинні бути 100% -во інклюзивні, в них мають бути ресурсні кімнати, корекційні педагоги тощо.

Ще один показник - рівень використання Дорожнього фонду.

"У цьому році Дорожній фонд обласними адміністраціями не виконаний на 10%, тобто до доріг не дійшло 1,4 млрд грн. Більш того, є області, які не використали 20-25% Дорожнього фонду. Як можна не використовувати гроші на дороги? Тільки через відсутність банального менеджменту", - зазначив Голик.

Крім того, треба оцінювати якість використання Дорожнього фонду - чи пішли кошти на капітальний або ямковий ремонт, який доведеться через рік робити знову.

Серед критеріїв оцінки також середня кількість учасників тендерів на платформі ProZorro.

"Це - конкуренція. Закуповує обласна лікарня рентген-плівку, на торги прийшло два учасники? Значить в ОДА не потурбувалися написанням стандартного ТЗ, що описує якість і залучає максимум учасників, які конкурують між собою ціною, і замість цього виписали в ТЗ щось типу "плівка повинна бути поставлена ​​в конверті синього кольору, запечатаному клеєм з двох сторін, в конверті повинно бути 17 плівок", - коментує Голик.

Він уточнив, що перші результати оцінки роботи голів обладміністрацій будуть вже скоро.

Раніше радник прем'єр-міністра Юрій Голик розказав про проект "Зшити країну", згідно з яким у 2020 році буде капітально відремонтовано понад 6 тис км доріг.