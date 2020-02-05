13-річна дівчинка на Сумщині завдала ножових поранень матері через заборону піти погуляти, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.
За даними поліції, подія сталася 4 лютого в Кролевці. До чергової частини поліції надійшло повідомлення від бригади швидкої допомоги про те, що агресивно налаштована 13-річна дитина завдала ножем тілесних ушкоджень своїй матері. Жінку з проникаючою колото-різаною раною передньої черевної стінки і різаними ранами передпліч доставили до лікарні.
"Попередньо встановлено, що агресію у дівчинки викликала заборона матері піти на прогулянку в місто з друзями. На цей час з дівчинкою працюють педагоги, медики та психологи, - коментує подію Андрій Малюшин, начальник Кролевецького відділення поліції. - Лікарі надали жінці всю необхідну допомогу і наразі її життю нічого не загрожує".
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 121 КК України "Умисне тяжке тілесне ушкодження".