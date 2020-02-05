ПЦУ створила синодальну комісію для обговорення календарної реформи

Відповідне рішення було ухвалено у вівторок, 4 лютого, на засіданні Священного Синоду ПЦУ, повідомляється на офіційному сайті Православної Церкви України, передає Цензор.НЕТ.
"Була підтримана необхідність зваженого, конструктивного обговорення в помісній церкві календарної реформи, з урахуванням думки суспільства, серед якого зараз є приблизно втричі менше її прихильників, ніж опонентів", - йдеться в заяві.
Синодальну календарну комісію очолив ректор Київської православної богословської академії протоієрей Олександр Трофимлюк. Йому доручили до наступного засідання Синоду подати пропозиції щодо персонального складу комісії.
Також на засіданні синоду засудили рішення митрополита Луцького і Волинського Михаїла "про внесення змін до церковного календаря, який є порушенням канонічного порядку". На Волині різдвяну літургію служили двічі - 25 грудня і 7 січня. У той же час синод дозволив, в разі пастирської необхідності, з благословення правлячого архієрея 25 грудня здійснювати молебень з акафістом Різдву Христовому і виконувати колядки.
Нагадаємо: в Україні Різдво православні та греко-католики традиційно відзначають за юліанським календарем - 7 січня. Римо-католицька церква і частина православних церков відзначають Різдво за григоріанським або новоюліанським календарем - 25 грудня. Останній збігається з григоріанським до 2800 року.