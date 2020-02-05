Омелян про "Укрзалізницю": "Призначення нинішнього в.о. Желька Марчека - докорінно неправильне. За ним стоять ті самі люди, що і за Кравцовим"

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

За його словами, важливу роль у відставці Кравцова відіграв прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Відставка відбулася, Наглядова рада ухвалила це рішення. Але, на жаль, призначення нинішнього в.о. Желька Марчека - докорінно неправильне. За ним стоять ті самі люди, що і за Кравцовим. Тому чіткий сигнал від нинішньої Наглядової ради і Кабміну - нічого не змінюється", - зазначив Омелян.

Ексміністр розповів, що на "Укрзалізниці" є кілька груп впливу, які, завдяки контролю керівництва і всіляким схемами, вимивають за рік з компанії близько 15 млрд і більше нелегальних грошей.

"І саме Кравцов і новий в.о. - люди з однієї команди. Це відомий факт. Тому я все-таки сподіваюся, що Наглядова рада перегляне своє рішення, і навіть тимчасові люди будуть призначатися не за чиєюсь порадою, а лише з огляду на критерії професіоналізму і прозорості ухвалення рішень. Все-таки ця компанія дуже важлива для України, вона генерує близько 5% ВВП. Це компанія, яка легко може бути №1 в Україні не тільки за кількістю співробітників, але і за доходом. Більше, ніж "Нафтогаз". Потенціал у неї величезний", - наголосив Омелян.

"Тут усе залежить від менеджменту. Якщо буде поставлено менеджмент, налаштований на реформи і якісні зміни, то протягом пів року можна стабілізувати ситуацію. А протягом двох років - створити найкращу в Центральній і Східній Європі компанію", - додав він.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів погодив звільнення голови "Укрзалізниці" Євгена Кравцова без переведення на іншу посаду.

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