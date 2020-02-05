"На жаль, я ще не бачила у нас жодного підручника без ляпів", - міністерка освіти Новосад

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Мемчик у підручнику замість оригінальної фотографії - це все, що потрібно знати про підхід багатьох видавців до створення та верстки підручників. На жаль, я ще не бачила у нас жодного підручника без ляпів, де поважається авторство всіх візуальних матеріалів (і не лише візуальних), а підхід до викладу інформації логічний та сприяє кращому навчанню", - прокоментувала Новосад виявлений у підручнику зі Всесвітньої історії за 11 клас фотоколаж історичної фотографії з сучасним американським актором Кіану Рівзом замість оригінальної ілюстрації.

За її словами, над питанням, як змінити цю ситуацію, "бився не один міністр": "Зараз вчителі вже самі замовляють підручники, формат експертизи міняли непомірну кількість разів. Глобальну корупцію - подолали. Якість - не з'явилася".

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"Ми пішли найбільш кардинальним шляхом - жорстка реорганізація ІМЗО, що сьогодні проводить останні експертизи підручників, та створення Українського інституту розвитку освіти, який має серйозно переглянути критерії відбору та експертизи.

Перша пілотна експертиза УІРО відбудеться восени 2020. Її проходитимуть усі підручники для 4-х класів НУШ. Я сподіваюсь, що якісно новий результат ми зможемо отримати вже для підручників 5-х класів", - повідомила міністерка.

"Чи це повільно? Так. Чи є інший шлях - ні, якщо ми хочемо реальні зміни, а не реформи для "галочки"", - додала Новосад.

Нагадаємо, раніше автор обговорюваного підручника Ігор Щупак заявляв, що фотоколаж був вставлений у підручник навмисно.