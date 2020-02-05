США озброїли субмарини ядерними боєголовками, щоб посилити стримування РФ, - Пентагон

Про це йдеться в заяві заступника міністра оборони США з питань політики Джона Руда, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в рамках нової ядерної стратегії США від 2018 року міноборони США було наказано модифікувати невелику кількість боєголовок балістичних ракет на підводних човнах у зв'язку з висновком про те, що такі потенційні противники, як-от Росія, вважають, що застосування ядерної зброї малої потужності може дати їм перевагу над США і їхніми союзниками і партнерами.

Можливості нової зброї дозволять посилити стримувальний фактор і нададуть США швидкий, гарантований стратегічний засіб малої потужності, а також продемонструють потенційним супротивникам, що обмежене застосування ядерної зброї не дасть їм ніяких переваг, оскільки Сполучені Штати можуть гарантовано і рішуче відповісти на будь-яку загрозу, додав Руд.

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