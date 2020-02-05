Зеленський, Гончарук і Аваков завтра презентують мобільний додаток "Дія"

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу уряду.
"6 лютого відбудеться презентація мобільного застосунку "Дія" та національної онлайн-платформи "Дія. Цифрова освіта". Першими переваги застосунку зможуть оцінити 9,5 млн українців, яким стануть доступні цифрове посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію на авто", - йдеться в анонсі.
У заході візьмуть участь Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, презентація програми "Дія" мала відбутися 30 січня, але її перенесли на тиждень.