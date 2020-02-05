Потік пасажирів у ЄС зростає, в Росію - знизився, - прикордонники

Про це свідчать дані про перетин кордону українцями за 2019 рік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Нещодавно Держприкордонслужба повідомляла про рекордну кількість громадян – більш як 102 млн, яких упродовж 2019 року піддано паспортному контролю. Варто зазначити, що переважна частина від оформлених пасажирів у 2019 році – близько 75 млн осіб – громадяни України. Порівняно з 2018 роком – це майже на 4 млн. більше. При цьому від загальної кількості українців сухопутний кордон з країнами ЄС перетнуло близько 30,5 млн. наших співвітчизників, яких як на виїзд так і на в’їз було по 15 млн. Цей показник виріс на півмільйона проти 2018-го", - сказано в повідомленні.

Тенденція до зростання пасажиропотоку в Євросоюз спостерігалася ще до запуску безвізового режиму, зазначили прикордонники. Так, в 2014 році кордон з ЄС перетнули 22,5 млн українців, в 2015-му цей показник зріс на один мільйон, а 2016 - ще на два мільйони.

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"Наголошувалося збільшення потоку наших співвітчизників в європейські країни. Зокрема, в Німеччину (+ 31%), Італію (+ 26%), Португалію (в 33 рази більше), Австрію (в 1,9 раза), Іспанію (в 1, 6 раза), Грецію (+ 46%), Францію (+ 13%), Чехію (+ 38%). Також ДПСУ спостерігала збільшення перетинів кордону нашими співвітчизниками в напрямку Канади, Норвегії, Ісландії, Ірландії і Люксембургу", - повідомляє Держприкордонслужба.

Сухопутний кордон українці найчастіше перетинали в напрямку Польщі - 9,9 млн громадян. На другому місці за кількістю подорожуючих Росія - її відвідали 3,9 млн українців, що на 6% менше, ніж минулоріч.

Пасажиропотік з України в Угорщину зріс на 5% - до 3,4 млн осіб.

Також популярні серед українців Молдова (1,4 млн), Білорусь і Румунія (по 1,2 млн) і Словаччина (1 млн).

Що стосується туристичних країн, то за даними Держприкордонслужби, в 2019 році на 37% зріс пасажиропотік в Катар, на 36% - до Єгипту, на 23% - до Грузії, на 21% - до Туреччини, на 20% - в ОАЕ і на 15 % - на Кіпр.

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Що стосується авіаподорожей, то літаками для подорожей в 2019 році скористалися 15 млн українців, що на 3,5 млн більше, ніж у 2018 році. Уточнюється, що як на виїзд, так і на в'їзд були оформлені по 7,5 млн громадян України.