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05.02.20 11:36

МОЗ запропонував Мінекономіки співпрацювати в боротьбі з ботулізмом в Україні

МОЗ України направило лист міністру розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофію Милованову з пропозицією спільного впровадження заходів, які допоможуть знизити рівень захворюваності на інфекційні хвороби, в тому числі і на ботулізм.

МОЗ запропонував Мінекономіки співпрацювати в боротьбі з ботулізмом в Україні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Зменшити кількість випадків ботулізму можна тільки спільними зусиллями МОЗ України, Мінекономіки і Держспоживслужби", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, МОЗ пропонує розглянути питання міжсекторальної взаємодії з профілактики ботулізму на розширеній колегії Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Визнати пріоритетними для державного контролю Держспоживслужби потужності, на яких здійснюється виробництво, переробка, зберігання і обіг харчових продуктів, вживання яких може стати причиною ботулізму.

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А також доручити Держспоживслужбі організувати і спільно з Центром громадського здоров'я провести інформаційну кампанію з профілактики ботулізму.

Станом на 2 січня 2020 року в Україні 92 сироватки проти ботулізму. Введення цієї сироватки передбачено, серед іншого, в курсі лікування при встановленні можливого або підтвердженого діагнозу ботулізм.

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