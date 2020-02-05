Зарплата міністрів становитиме від трьох до п'яти середніх зарплат, а максимальна премія - не більш ніж один оклад, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр написав у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"На виконання завдання Президента Уряд ухвалив рішення про впорядкування виплат зарплат керівникам міністерств. Справедливим буде прив’язати зарплати міністрів, заступників міністрів та інших високопосадовців до середньої зарплати по країні. Тобто якщо в усіх зарплата зменшуватиметься, то у високопосадовців теж", - написав він.



Гончарук зазначив, що зарплата міністрів та їхніх заступників буде в діапазоні від трьох до п’яти середніх заробітних плат.

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"Переконаний, що потрібно припиняти виплати по 200-400% премій - відтепер максимальна премія буде не більше, ніж один оклад. Більше того, уся інформація про зарплати керівництва Кабінету Міністрів буде публічною та оприлюднюватиметься щомісяця", - зазначив прем'єр..



Крім того, за словами Гончарука, уряд звернувся до наглядової ради НАК "Нафтогаз України" з проханням утриматися від виплат великих премій керівництву цієї компанії і розглянути питання про їхній перегляд у бік зменшення.

Як повідомлялося раніше, Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками Кабміну підтримав рішення уряду щодо обмеження заробітної плати та премій керівникам органів виконавчої влади.