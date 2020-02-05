Мерія Запоріжжя замовила публікацій у газеті оточення колишнього радника мера на 1,4 млн, - "Наші гроші"

На це звернули увагу журналісти програми "Наші гроші", інформує Цензор.НЕТ.

Від початку року редакція газети "Запорізька Січ" отримала замовлень на суму 1,39 млн грн. З них лише 12 тис. грн від Запорізького медичного університету, а всі інші - від різних установ зі структури Запорізької міської ради.

З лютого 2019 року "Запорізька Січ" отримала замовлень на 3,03 млн грн.

ТОВ "Редакція газети "Запорізька Січ" є правонаступником комунального підприємства "Редакція газети "Запорізька Січ", яке випускало однойменну газету міськради. Згідно із законом про роздержавлення ЗМІ, Запорізька міська рада вийшла зі складу засновників газети. Власником правонаступника стали головний редактор і заступник головного редактора комунальної газети: Володимир Рибальченко і Марина Ботнарева.

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Процес передачі прав на газету приватному товариству завершився 20 грудня 2018 року, а за кілька днів одноосібним власником "Редакція газети "Запорізька Січ" стала Анастасія Богданова, яка керувала ТОВ "Джобс кафе" депутата облради Артура Гатунка (заявив нещодавно про складання повноважень). Тоді Гатунок спростував, що має стосунок до купівлі "Запорізької Січі".

При цьому Богданова після отримання у власність колишньої комунальної газети через кілька місяців стала директором ТОВ "Група персона", власницею якого є Наталія Зайченко. Це колишня помічниця міського голови Володимира Буряка, який до виборів працював на комбінаті "Запоріжсталь. Зайченко також працює на телеканалі ТВ-5, який контролює "Запоріжсталь".

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