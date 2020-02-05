Зеленський доручив Кабміну протягом 2 місяців почати приватизацію "Укрспирту", - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
У питанні реформування спиртової галузі Зеленський зробив акцент на важливості запровадження електронної акцизної марки, імплементації закону "Про державне регулювання виробництва та обігу спирту", а також на лібералізації ринку.
Міністр фінансів Оксана Маркарова зазначила, що вже запущено сервіс перевірки акцизних марок.
"З 14 лютого цей сервіс запрацює в режимі сканування телефоном… До 1 березня електронна марка в тестовому режимі буде запущена повністю. І після того як ми в тестовому режимі його вивчимо та опрацюємо протягом місяця, ми завершимо законопроєкт, який запровадить не в тестовому режимі, а повноцінно", – розповіла вона.
Крім того, правоохоронні органи разом з урядом і Офісом Президента мають активізувати боротьбу з нелегальним обігом спирту.