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05.02.20 11:58

Рада визнала таким, що втратив чинність закон "Про Стройовий статут ЗСУ"

Верховна Рада визнала таким, що втратив силу закон "Про Стройовий статут Збройних Сил України".

Рада визнала таким, що втратив чинність закон "Про Стройовий статут ЗСУ"

За відповідний законопроєкт №2466 у другому читанні проголосували 278 народних депутатів, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Як наголошується в пояснювальній записці, законопроєкт має привести всі відповідні нормативно-правові акти України у відповідність до євроатлантичних норм і критеріїв членства в НАТО. Для цього пропонується внести зміни до відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів України з питань, які регулюються Строєвим статутом Збройних Сил України.

Відповідно до законопроєкту, до 1 березня 2020 року Кабмін має: привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону, передбачивши повноваження Міністерства оборони визначати стройові прийоми і рухи військовослужбовців без зброї і зі зброєю; строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах; порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду; місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення; обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їхнього стройового навчання.

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