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05.02.20 12:01

Найманці РФ обстріляли житловий сектор на Донбасі, щоб створити "картинку" для окупаційних ЗМІ, - штаб ООС

Російська окупаційна влада не припиняє свої жалюгідні намагання дискредитувати українських захисників зі складу операції Об’єднаних сил, створюючи фейкові повідомлення, більше схожі на примітивний агітпроп, та розміщуючи їх на підконтрольних інформаційних ресурсах.

Найманці РФ обстріляли житловий сектор на Донбасі, щоб створити "картинку" для окупаційних ЗМІ, - штаб ООС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє штаб ООС на сторінці в мережі Facebook.

"Так, 4 лютого, кілька проросійських ЗМІ, що діють на тимчасово непідконтрольній Україні території, розповсюдили інформацію про нібито обстріл з боку підрозділів операції Об’єднаних сил Петровського району Донецька, внаслідок чого було пошкоджено кілька будинків. "Обстрел вёлся из гранатомётов СПГ, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия", - сказано в повідомленні пропагандистських ресурсів", - повідомили в ООС.

"Насправді ж, 4 лютого російські окупанти з 7:00 до 7:25 самі здійснили провокаційний обстріл українських захисників та, не дочекавшись відповіді, відкрили вогонь по житловому сектору поблизу власних позицій, створюючи "картинку" для запрошених під цю подію представників ЗМІ, підконтрольних окупаційній владі", - пояснили в штабі Об'єднаних сил.

Водночас за детального вивчення місцевості, тактико-технічних характеристик наявного озброєння, порядку розміщення позицій українських захисників та збройних формувань Російської Федерації, непричетність підрозділів ООС до пошкоджень будинків на тимчасово окупованій території Донецька стає цілком очевидною.

"Такі звинувачення є безпідставним і слугують елементом інформаційної кампанії проти України. Подібні вчинки російської окупаційної влади вчергове свідчать про її зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту та небажанні дотримуватися режиму припинення вогню та Мінських домовленостей", - підсумували в штабі.

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