Значну частину кримінальних проваджень ДБР потрібно викинути на смітник через їхню неправосудність, - адвокат Порошенка Головань. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму блозі на "УП" повідомив адвокат п'ятого Президента України Петра Порошенка Ігор Головань.

За словами Голованя, він так і не дочекався від т.в.о. голови ДБР Ірини Венедіктової відповіді на питання, де розташовані слідчі підрозділи ДБР.

"А от Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розібралася встановила факт місця знаходження органу досудового розслідування Державного бюро розслідувань у Шевченківському районі міста Києва, а саме за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15", - зазначив адвокат.

Головань підкреслив, що ексглава ДБР Роман Труба незаконно штучно створював неіснуючі "підстави" для звернення слідчих ДБР з клопотаннями не в Шевченківський, а в Печерський суд.

"З яких причин Труба так до Печерського суду прикіпів, нормальній людині зрозуміти важко. Але можна, якщо згадати феєричні рішення Печерського суду, зокрема, на користь улюбленого заявника Труби телеграм-блогера Портнова. Думаю, що практично всі ухвали слідчих суддів у кримінальних повадженнях центрального апарату ДБР постановлялися Печерським районним судом міста Києва", - повідомив Головань.

За його словами, є підстави вважати ті рішення неправосудними.

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"Адже, відповідно до КПК України, клопотання, наприклад, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, обшуку, подаються до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. А ДБР розташоване поза межами територіальної юрисдикції Печерського районого суду міста Києва. Це означає, що значну частину (якщо не всі) кримінальні провадження ДБР потрібно викинути на смітник. Якщо керуватися принципом верховенства права, звичайно", - підкреслив адвокат.





