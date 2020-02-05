Навіщо Держприкордонслужбі будувати окрему від ВМС водолазну школу? У нас що, тисячі водолазів? - волонтер Чмут

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав волонтер Тарас Чмут, передає Цензор.НЕТ.

"Спочатку я думав написати багато матів. Потім декілька разів видихав, випив каву, походив, заспокоївся... Так от – це повна безпросвітна ху*ня. Наша держава світовий лідер долбо#бізму та нераціонального витрачання коштів. Вітаю. Хоч у чомусь ми перші. Інфопривід тут

Морська охорона ДПСУ хоче побудувати свій Центр підготовки водолазів та Полігон боротьби за живучість кораблів.

АЛЕ. У складі 198-го Навчального центру ВМС у місті Миколаєві ВЖЕ Є Полігон боротьби за живучість. Проєкт розроблений миколаївським КБ ДПЦК. Для Морохорони має бути фактично той самий проєкт.

У нас що, так багато моряків чи кораблів у країні, що одного тренажеру нам мало? Чи ми такі багаті, що на кожну сотню моряків будемо будувати свій тренажер за пару десятків мільйонів гривень?! Невже Морській охороні так принципово НЕ вчити своїх моряків спільно з моряками ВМС?

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Минулого року у складі ВМС створено Водолазну школу. На сьогодні вже відбулося 2 випуски водолазів базового рівня для ВМС, ССО, Нацполіції, СБУ, ВСП та КОРДу. Задум, як не дивно для нашої країни дуже правильний – ЄДИНИЙ навчальний центр для всіх водолазів. Єдині підходи до відбору та підготовки, єдині програми, стандарти та чіткий розподіл кому чого достатньо для їх рівня завдань під водою.

Основою навчальної бази Водолазної школи ВМС має стати плавучий навчально-тренувальний комплекс (НТК). Проєкт розроблений за кошти ВМС тим самим миколаївським ДПЦК. І от саме його і хочуть собі у Морській охороні

Ми що, така велика країна, що нам треба 2 Водолазні школи? У нас що, тисячі водолазів??? Чи пару десятків на весь флот та пару десятків на всі ДПСУ?

Чому у країнах Балтії створили ЄДИНУ водолазну школу на 3 країни: Литву, Латвію та Естонію, а не кожна створила собі свою? При тому що у них і флоти сильніше нашого і водолазна тема на років 15-20 вийшла вперед від України?!! І економіка сильніша і війни немає?

Державна прикордонна служба України, Вам не соромно в умовах російської агресії так бездарно використовувати кошти народу України?", - заявив Чмут.

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