Діти журналістів, загиблих під час виконання службових обов'язків, зможуть відпочити та оздоровитися за рахунок держави, - Гончарук

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.
До переліку пільгових категорій дітей включено:
- дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;
- дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;
- дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.
"Діти зможуть отримати оздоровчі послуги та відпочити в дитячих центрах "Артек" та "Молода гвардія" за рахунок Держбюджету", - зазначив прем'єр.