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05.02.20 12:29

Діти журналістів, загиблих під час виконання службових обов'язків, зможуть відпочити та оздоровитися за рахунок держави, - Гончарук

Уряд розширив перелік пільгових категорій дітей, яким держава надасть допомогу для оздоровлення та відпочинку.

Діти журналістів, загиблих під час виконання службових обов'язків, зможуть відпочити та оздоровитися за рахунок держави, - Гончарук

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

До переліку пільгових категорій дітей включено:

- дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;
- дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;
- дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

"Діти зможуть отримати оздоровчі послуги та відпочити в дитячих центрах "Артек" та "Молода гвардія" за рахунок Держбюджету", - зазначив прем'єр.

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Діти журналістів, загиблих під час виконання службових обовязків, зможуть відпочити та оздоровитися за рахунок держави, - Гончарук 01

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