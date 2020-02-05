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05.02.20 12:43

Остаточно засуджено до 15 років терориста, який підірвав автомобіль на Херсонщині

За участю Офісу Генерального прокурора Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду 4 лютого 2020 року залишив без змін судові рішення щодо громадянина, який у складі організованої групи в 2016 році на Херсонщині здійснив терористичний акт - підірвав припаркований на вулиці автомобіль, унаслідок чого загинула людина.

Остаточно засуджено до 15 років терориста, який підірвав автомобіль на Херсонщині

Про це з посиланням на пресслужбу ОГП повідомляє Цензор.НЕТ.

Верховний Суд погодився з доводами обвинувачення, що тільки покарання у вигляді 15 років позбавлення волі є справедливим для терориста.

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Нагадаємо, в смт Новоолексіївка Генічеського району внаслідок вибуху автомобіля 14 квітня 2016 року одна особа загинула, ще кілька постраждали. Правоохоронці кваліфікували подію як теракт.

Новоолексіївка - селище міського типу в Херсонській області, розташоване неподалік адміністративної межі з окупованим Кримом.

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