"Deutsche Bahn не в змозі налагодити роботу залізниці", - DW

Про це йдеться в публікації Deutsche Welle.

Автор стверджує, що багато німців раді пересісти з літаків, що забруднюють довкілля, у більш екологічні поїзди, проте їх лякають труднощі, пов'язані із залізницею.

"Головне питання полягає в тому, чи готова залізнична мережа ФРН до великої кількості нових пасажирів. Залізнична галузь Німеччини десятиліттями страждала від недофінансування. Німецькі поїзди регулярно запізнюються або скасовуються, вагони часто переповнені. У 2019 DB встановив новий антирекорд: із запізненням прибув кожен четвертий швидкісний поїзд концерну", - йдеться в статті.

Німецька залізниця стоїть перед серйозним викликом: де знайти багатомільярдні інвестиції для модернізації залізничної мережі. Так, на думку професора Лундського університету в Швеції Штефана Гьослінга, який цитується в публікації, 86 млрд євро, які німецький уряд має намір вкласти в DB, - "смішна сума, яка навіть близько не дотягує до необхідної".

На його думку, модернізація німецьких залізниць займе не менше 10 років. Пасажирів вже попереджають, що процес модернізації призведе до ще більшої затримки поїздів. А, значить, кожен вагон буде переповнений, і Deutsche Bahn не ставитиме комфорт пасажирів на перше місце. Так, наприклад, в 2016 році DB відмовився від зручних для пасажирів європейських нічних поїздів зі спальними вагонами через їхню збитковість.

Як повідомлялося, керівники Кабміну заявили, що планують віддати "Укрзалізницю" в управління німецькому національному оператору залізниці Deutsche Bahn на 10 років. Німецькі ЗМІ критично поставилися до цієї ініціативи, стверджуючи, що Deutsche Bahn навряд чи допоможе українській залізниці впоратися з її проблемами.