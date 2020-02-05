Окупаційна влада Сімферополя обмежить подачу води жителям міста через обмілілі водосховища

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це повідомили на оперативно-господарській нараді в окупаційній адміністрації Сімферополя 5 лютого.
"Буде введено обмеження подачі води. Режим буде розміщений на сайті адміністрації Сімферополя і додатково продубльовано в ЗМІ", - цитує російську главу Сімферополя Олену Проценко телеканал "Крим24".
За її словами, обмеження подачі води стосуються як багатоквартирних будинків, так і приватного сектору, крім соціально-значущих об'єктів.
Як пише провладний кримський сайт "Крыминформ", Проценко вказала на те, що півострів перебуває "на піку маловодного року, і це - найгостріша проблема зараз".
На сайті російської адміністрації Сімферополя поки немає офіційної інформації щодо обмежень подачі води.
Цього тижня глава підконтрольного Росії уряду Криму Юрій Гоцанюк повідомив, що на підприємстві "Вода Криму" провели нараду, під час якої відбулося обговорення способів забезпечення кримчан питною водою і скорочення її втрат у мережах водопостачання.
У підконтрольному Росії Державному комітеті з водного господарства та меліорації Криму повідомляли раніше, що запасів води у водосховищах півострова вистачить до червня 2020 року і що водосховища півострова заповнені на третину.
Кримські вчені запропонували жителям півострова вирішувати проблему з дефіцитом води, використовуючи її вдруге. На їхню думку, це допоможе забезпечити ресурсом, якого бракує, сільське господарство Криму і дасть можливість опалювати міста і райони.
Довідка. Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.
Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.