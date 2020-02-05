Вода подорожчає: Нацкомісія затвердила нові тарифи

Рішення комісії ухвалено на засіданні 4 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НКРЕКП.

Своєю постановою комісія змінює тарифи, які востаннє коригувалися в червні 2016 року. Нові тарифи починають діяти з наступного дня після публікації постанови на сайті.

У середньому тарифи зростуть на 15-20%, повідомляє ТСН. Ціна залежатиме від регіону. Найдешевшою вода буде на заході країни, найдорожчою - на сході. Остаточну вартість води за регіонами чиновники зможуть озвучити через кілька днів.

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Причиною подорожчання води в НКРЕКП називають зростання зарплат українців.

"Основна причина - це заробітна плата в містах. Заробітна плата, яка була в структурі тарифу, становила 5,600 грн, зараз середня ринкова зарплата - 12 тисяч, у Києві - 16, у Львові - 18. Зростання від 15 до 20 відсотків - це несуттєве подорожчання на платіжку", - сказала член комісії Ольга Бабій.