Найманці РФ з гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілюють позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Вночі та під ранок російсько-окупаційні війська з станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї з боку Докучаєвська двічі відкривали вогонь по захисниках Новотроїцького.
З такого ж озброєння після 7 ранку противник протягом півгодини обстрілював опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил неподалік Широкиного.
Близько 11.00 окупанти з гранатометів різних систем і стрілецької зброї вели вогонь поблизу Мар'їнки, а також випустили 4 міни 120-го калібру по наших позиціях у районі Оріхового.
Крім того, після тривалого періоду тиші ворожий обстріл зафіксований поблизу населеного пункту Щастя, де противник випустив 1 протитанкову керовану ракету.
Втрат з боку українських воїнів немає.