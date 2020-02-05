Більшість фракцій пропонують народних депутатів до конкурсної комісії з обрання глави ДБР, це конфлікт інтересів, - нардепка від "Голосу" Устінова

Про це нардепка повідомила журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"На жаль, більшість фракцій подала політичних осіб, тобто депутатів. На нашу думку, це є порушенням закону про запобігання корупції та конфліктом інтересів. Ну не може депутат бути в комісії, яка обиратиме керівника правоохоронного органу, який розслідує депутатів", - заявила Устінова.

За її словами, тільки "Голос" не надала народних депутатів, а "Слуга народу" досі не запропонувала своїх представників.

"Фракція "Європейська Солідарність", крім депутата, який є представником комітету правоохоронної діяльності, подала ще двох осіб - колишнього суддю Верховного суду і представника із середовища викладачів", - додала Устінова.

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Зазначимо, комісія має складатися з 9 членів: 3 представників президента, 3 - міжнародних організації (за поданням Кабміну) і 3 представників парламенту.

Устінова також звернула увагу на те, що керівника ДБР вже обиратимуть з порушенням закону, оскільки Верховна Рада вчасно не вибрала своїх представників у конкурсній комісії.

"Це означає, що будь-яка людина, яка буде йти на конкурс, може оскаржити рішення цієї комісії і заблокувати конкурс. Це робиться для того, щоб або на все життя залишити у нас в.о. пані Венедіктову, яка там буде сидіти скільки захоче. .. Або вони насправді не можуть між собою домовитися, кого подавати в конкурсну комісію", - сказала Устінова.