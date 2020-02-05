Зеленський першим серед українців отримав ID-картку з електронним підписом. ФОТО

Про це повідомив у Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України Зеленський долучився до 4,4 млн власників сучасних ID-карток. Він став першим, хто скористався новим сервісом МВС - отримав Кваліфікований електронний підпис на чіп ID. Від сьогодні КЕП може отримати кожен власник ID. Welcome у сучасну цифрову Україну!" - написав Аваков.

Міністр додав, що за допомогою кваліфікованого електронного підпису можна буде замовити водійське посвідчення.

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"Запустили ще одну новацію е-сервісу від МВС: онлайн замовлення заміни посвідчення водія через електронний кабінет водія. Вхід до е-кабінету водія - за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який дуже зручно отримати на чіп своєї ID-картки", - зазначив глава МВС.









