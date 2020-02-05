Кабмін як експеримент скасував необхідність отримувати дозвіл у ДАБІ під час капремонту доріг

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, скасування цієї однієї норми скоротить процедуру оформлення документів приблизно на 3-5 місяців: тепер підрядник зможе розпочати роботи відразу після перемоги в тендері та укладення договору.
"Єдина умова — належна якість будівельних робіт має здійснюватись інженером-консультантом, а будівельні роботи на період будівництва та гарантійного строку якості робіт мають бути застраховані", - уточнив Гончарук.
Він також уточнив, що ті, хто не хочуть брати участь в експерименті, будуть проходити загальну процедуру набуття права на виконання будівельних робіт.