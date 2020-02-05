Польща припинила купувати у Росії вугілля

Про це в інтерв'ю виданню RMF24 заявив віцепрем'єр Польщі Яцек Сасін, інформує Цензор.НЕТ.

"Я щойно з переговорів з президентами державних казначейських компаній у цій галузі - вони більше не будуть імпортувати вугілля з-за кордону", - сказав він.

Сасін додав, що вугілля з Росії імпортували компанії "Польська енергетична група" і "Вуглекокс".

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"Хоча я маю також сказати, що це (було. - Ред.) вугілля з не тільки з Росії - його ввозили з Південної Америки, Колумбії, Мозамбіку, США", - додав віцепрем'єр.

Відмова від імпорту російського вугілля є виконанням вимог шахтарів Польської гірничовидобувної групи. Вони з минулої п'ятниці проводять страйк, вимагаючи відмовитися від російського вугілля, і почали перекривати залізничні колії.

До цього польські компанії щорічно імпортували близько 20 млн тонн вугілля, переважно, з Росії.