РФ використовує окупований Донбас для випробувань сучасних видів озброєння та військової техніки, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
Командування ЗС РФ продовжує використовувати тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях як полігон для випробування сучасних і перспективних зразків озброєння і військової техніки.
Так, в інтересах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК російсько-окупаційних військ в районах н.п. Широка балка, Гольмівській та "Світлодарської дуги", що входять до смуги відповідальності 3 окремої мотострілецької бригади, активно застосовуються модернізовані зразки безпілотних літальних апаратів. А в районах м. Луганськ, м. Дебальцеве та на Новоайдарському напрямку (смуга відповідальності 2 окремої мотострілецької бригади) фіксується робота комплексів радіотехнічної, радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби російського виробництва.
Повідомляється також, що РФ продовжує поставки боєприпасів, озброєння та військової техніки через неконтрольовані України ділянки кордону. Так, минулого тижня окупанти колоною вантажних автомобілів завезли з території Росії зброю і боєприпаси через ділянку кордону поблизу н.п. Дякове (Луганська область).