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05.02.20 14:02

До 2024 року 95% території України буде покрито 4G-інтернетом, - Гончарук

Уряд схвалив перерозподіл частот для мобільного зв'язку в діапазоні 800-900 МГц. Це полегшить мобільним операторам процес побудови мереж 4G.

До 2024 року 95% території України буде покрито 4G-інтернетом, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки перерозподілу частот вже у перших числах березня оператори оновлять свої ліцензії. У квітні свою мережу почне розвивати оператор Інтертелеком, а у липні – мобільні оператори великої трійки", - зазначив прем'єр-міністр.

Гончарук нагадав, що серед цілей уряду - забезпечити 2024 року 95% покриття транспортної інфраструктури, населених пунктів та інших соціальних об'єктів доступом до високошвидкісного інтернету.

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За словами прем'єра, швидкісний інтернет дасть можливість українцям користуватися перевагами цифрового світу в сферах освіти, медицини, електронної комерції, адміністративних послуг, розвитку електронної демократії.

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