"Укрзалізницю" тимчасово очолив Марчек, - Кабмін

Відповідне розпорядження прем'єр-міністра Олексія Гончарука опубліковано на офіційному сайті Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови правління акціонерного товариства "Українська залізниця", виконання обов'язків голови правління зазначеного товариства на члена правління акціонерного товариства "Українська залізниця" Марчека Желька", - свідчить текст розпорядження.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 3 лютого уряд звільнив главу "Укрзалізниці" Євгена Кравцова без переведення на іншу посаду.

Кравцов стверджує, що показники його роботи влаштовували наглядову раду "Укрзалізниці", і причин для його звільнення не було.

Читайте також: Омелян про "Укрзалізницю": "Призначення нинішнього в.о. Желька Марчека - докорінно неправильне. За ним стоять ті самі люди, що і за Кравцовим"