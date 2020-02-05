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05.02.20 14:20

"Укрзалізницю" тимчасово очолив Марчек, - Кабмін

Уряд призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови правління "Укрзалізниці" члена правління компанії Желька Марчека.

"Укрзалізницю" тимчасово очолив Марчек, - Кабмін

Відповідне розпорядження прем'єр-міністра Олексія Гончарука опубліковано на офіційному сайті Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови правління акціонерного товариства "Українська залізниця", виконання обов'язків голови правління зазначеного товариства на члена правління акціонерного товариства "Українська залізниця" Марчека Желька", - свідчить текст розпорядження.

Укрзалізницю тимчасово очолив Марчек, - Кабмін 01

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 3 лютого уряд звільнив главу "Укрзалізниці" Євгена Кравцова без переведення на іншу посаду.

Кравцов стверджує, що показники його роботи влаштовували наглядову раду "Укрзалізниці", і причин для його звільнення не було.

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