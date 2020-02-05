Кількість скарг на рейдерство скоротилася втричі, ще кілька місяців - і про неї можна забути, - Дубілет

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз дуже і дуже позитивна динаміка в тих випадках рейдерства, які бачимо.

"Ми маємо кількість випадків рейдерства, тобто як ми судимо з кількості скарг на комісію, впала втричі. А якщо подивитися на час розгляду цих скарг, то раніше це були тижні і тижні, а зараз вони вже навчилися до доби ухвалювати рішення про повернення власності. Тобто зараз вже майже немає сенсу робити якесь рейдерство, тому що міністерство навчилося дуже швидко реагувати на ці випадки", - сказав Дубілет.

На питання про те, коли в Україні можуть взагалі забути про рейдерство, Дубілет відповів: "Я думаю, що ще кілька місяців - і все. Тому що комунальні підприємства закрили. Зустрічаються якісь поодинокі випадки з нотаріусами. Зараз щоразу, коли бачать нотаріуса, який явно перевищив повноваження, то його відключають від системи".

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Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив про ефективну роботу Офісу протидії рейдерству та закликав звертатися туди всіх українців, які постраждали від незаконної перереєстрації нерухомості.