Зеленський направив листа голові КНР Сі Цзіньпіну, в якому висловив підтримку громадянам Китаю у зв'язку з епідемією коронавірусу, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"В Україні глибоко стурбовані інформацією про значну кількість жертв епідемії пневмонії, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV. Від імені народу України та від себе особисто висловлюю щирі співчуття громадянам дружнього Китаю, родичі та близькі яких загинули від цієї жахливої хвороби", – йдеться у листі глави держави.

Також Зеленський побажав швидкого одужання хворим і висловив упевненість, що завдяки рішучим та ефективним діям керівництва Китаю, медиків і всього китайського народу КНР швидко здолає небезпечну хворобу.

"У цей складний час Китай може розраховувати на підтримку України", – запевнив глава держави.

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