Тегеран продовжить співпрацю з країнами, які беруть участь у розслідуванні катастрофи літака МАУ, - Організація цивільної авіації Ірану

Про це йдеться в заяві Організації цивільної авіації Ірану, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Організація цивільної авіації Ірану продовжить аналіз різних аспектів катастрофи українського літака 8 січня в межах міжнародних та національних норм. Організація також продовжить співпрацю з країнами, що беруть участь у розслідуванні", - йдеться у повідомленні.

Іран очікує, що "всі сторони уникатимуть політизації катастрофи та не створюватимуть перешкоди технічному та спеціалізованому розслідуванню".

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Представник Організації цивільної авіації Ірану заявив, що вони слідкували за чіткістю розслідування процесу, який призвів до авіакатастрофи у співпраці з відповідними місцевими та міжнародними органами.

Зазначається, що були зібрані та проаналізовані всі розмови пілотів та диспетчерів, що відбулися в день катастрофи літака МАУ.

Деякі записи та документи були передані представникам України в рамках звичайної процедури слідства. Однак, за словами представника організації, виток аудіофайлу суперечить правилам розслідування повітряних катастроф.

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"Звуковий файл не є унікальним, оскільки інші рейси, які були на зв'язку з диспетчерською вежею, чули розмову в той самий час. Проте будь-який витік даних, наприклад, запис, який є частиною матеріалів слідства, суперечить правилам розслідування повітряних катастроф", – стверджують у Тегерані, пише Гордон.

Членів екіпажу борту Iran Aseman Airlines, який доповів диспетчеру про надзвичайну ситуацію, було опитано; на момент розмови з ними слідство не мало у своєму розпорядженні даних про ракетні пуски в районі аварії, ідеться в заяві.



Слідчі зібрали і проаналізували всі інші розмови пілотів та диспетчерів, які відбувалися в ранок катастрофи літака МАУ, зазначає ОЦАІ.



"Відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року (також відому як Чиказька конвенція), громадську думку слід привертати не через витік результатів, а за допомогою з'ясування причин повітряної катастрофи, щоб уникнути їх повторення. Отже, єдиною організацією, яка має право надавати інформацію про катастрофу, є та, яка відповідає за її вивчення", – заявило іранське відомство.

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.