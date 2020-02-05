Чернігівський суддя відпустив викрадача людей, який двічі втікав і якого розшукував Інтерпол

Про це в коментарі "Апострофу" повідомив адвокат Андрій Кудрик.

За його словами, Пащенко, всупереч рішенню суду про заборону покидати місце проживання, спробував вилетіти з України та був затриманий прикордонниками в Київському аеропорту.

"Після цього, під час повторного розгляду клопотання про утримання його під вартою, колегія суддів Чернігівського апеляційного суду під головуванням судді Антипець визначила запобіжний захід: утримання під домашнім арештом. Замість арешту у шахрая, який неодноразово побував за ґратами, фігуранта багатьох кримінальних проваджень, у тому числі і справи про викрадення ексмера Херсона Володимира Сальдо, Дениса Пащенка – заборона залишати тимчасове житло у Чернігові з 21 години до 7 години ранку", – зазначив Кудрик .

Адвокат нагадав, що у січні 2019 року Пащенко був затриманий у Швейцарії за підозрою у викраденні Сальдо, а в листопаді – екстрадований в Україну, де йому визначили запобіжний захід: утримання під вартою.

"3 січня 2020 року, попри клопотання слідчого та прокуратури про продовження утримання під вартою, слідчий суддя Овсієнко обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання", – підсумував Кудрик.

Як відомо 20 червня 2016 року Сальдо приїхав у Домінікану на ділову зустріч на запрошення Banco Citi Bank (Panama). Запрошення організував Житель Херсона Денис Пащенко. Приводом для зустрічі було проведення переговорів з потенційними інвесторами. Наступного дня після приїзду в Пунта Кану Сальдо був позбавлений волі. Сальдо провів в ув'язненні 59 днів. Звільниться з полону, за його свідченням, допоміг один з учасників викрадення.

У березні 2017 року Пащенку заочно повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимога передачі майна або права на майно з погрозою насильства над потерпілим і його близькими родичами (вимагання), з погрозою вбивства, що завдало значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу. У національний розшук Пащенка оголосять 6 березня 2017 року, а в міжнародний розшук - 1 листопада 2018 року.