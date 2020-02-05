У Харкові госпіталізували шістьох студентів із Китаю, один з них був в Ухані, - головлікар лікарні Нартов

Шістьох студентів з Китаю госпіталізували в Харківську обласну інфекційну лікарню. Їх помістили в спеціальні бокси, а лікарі ведуть за ними посилений нагляд. Хоча коронавірус у них не підтвердився, студенти могли контактувати з носіями інфекції - більшість з них недавно були в Китаї, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на KHARKIV Today.

"Ми їх спеціалізуємо з респіраторною інфекцією і динамічно за ними спостерігаємо", - розповів KHARKIV Today головлікар лікарні Павло Нартов.

Інфекціоніст зазначив, що з усіх госпіталізованих китайських студентів лише один був з міста Ухань - епіцентру інфекції.

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"Є критерії відбору хворих з приводу коронавірусної інфекції. Госпіталізовані студенти не входять до цих критеріїв для визначення клінічного випадку. Більшість з них були в Китаї, звідки недавно повернулися. При цьому за весь час був поки що тільки один хворий з міста Ухань - і у нього коронавірусна інфекція не підтвердилася. Незабаром його випишуть", - повідомив Нартов.

Більшість госпіталізованих студентів навчаються в ХАІ і живуть в гуртожитках вишу.

Головлікар інфекційної лікарні зазначив, що в Харківській області поки що немає тест-систем на виявлення коронавірусної інфекції.

"Поки що такі тест-системи були тільки в Києві, в лабораторному центрі. У нас сьогодні була селекторна нарада з Міністерством охорони здоров'я, і ​​там повідомили, що в Україну вже надійшла перша партія таких тестів. Найближчим часом надійде ще додаткова партія, і після цього розподілятимуть їх між областями. Тому поки що, якщо раптом трапляться якісь підозрілі випадки, якщо хворий підходить під клінічний випадок коронавірусної інфекції, ми будемо відправляти матеріал для аналізів у Київ", - розповів KHARKIV Today головлікар лікарні Павло Нартов.

Водночас Нартов не зміг відповісти на питання, коли приблизно перші тест-системи надійдуть в Харківську область.