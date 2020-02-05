Окупанти продовжили арешт українському активісту Приходьку до 10 квітня

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Після клопотання адвоката про відкриття процесу в зал пустили шість осіб, включно з родичами, – доньку Наталію і дружину Любов.

За рішенням судді, арешт Приходьку продовжили до 10 квітня 2020 року.

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"Слідчий" як обґрунтування продовження арешту зазначив, що проводяться слідчі дії, що Приходько є громадянином іноземної держави, а також звернув увагу, "що з урахуванням його особи та позиції, інший запобіжний захід, крім ізоляції від суспільства", не забезпечить його процесуальної поведінки, пише Кримський процес.

Сам Приходько в суді зазначив, що від його думки зараз нічого не залежить. За його словами, кримінальну справу проти нього сфальсифікували через український прапор. Адвокат Назім Шеймамбетов клопотав про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, наголосивши, що аргументи, наведені слідством, нічим не підтверджуються.

Нагадаємо, 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста із Сак Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці. 26 грудня окупаційний "суд" у Криму залишив під вартою до лютого українського активіста Приходька.

8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук в Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили в нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.

У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.