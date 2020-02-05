Президент підписав закони про додаткове залучення 19,3 млрд грн на ремонт доріг, - радник прем'єра Голик

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

"Два закони, підписані Президентом. +19,3 млрд грн на дороги "Укравтодору", які будуть залучені від українських банків і через випуск єврооблігацій", - розповів Голик.

Закони "Про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу України" і "Про внесення змін до ст.6 закону України "Про державний бюджет на 2020 рік" були схвалені Верховною Радою 16 січня 2020 року і підписані Президентом 4 лютого.

Ці закони дозволяють залучати кошти комерційних організацій під гарантії уряду на розвиток дорожньої галузі.

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Голик нагадав, що, крім того, Кабінет міністрів вже розпорядився розподілити 31,5 млрд гривень Дорожнього фонду на ремонт конкретних доріг. Таким чином, бюджет на ремонт доріг перевищив відповідні показники попереднього року.

"Але це ще не всі новини про гроші на дороги "Укравтодору" в цьому році", - запевнив радник голови уряду.

Раніше Кабінет міністрів представив стратегію "Зшити країну", згідно з якою в Україні за рік мають бути капітально відремонтовані понад 6 тисяч кілометрів доріг міжнародного, державного та місцевого значення. За словами радника прем'єр-міністра Юрія Голика, особлива увага приділятиметься якості виконаних робіт.

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