Поки немає механізму розподілу житла між переселенцями, - голова Луганської ОблВЦА Гайдай

Про це на пресконференції розповів голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо. Каже, неодноразово звертався з цією пропозицією до представників вищих органів влади.

Наразі є проєкт добудови у Кремінній двох будинків, а це півсотні квартир. За словами очільника Луганщини, в обласній адміністрації чекають на ухвалення Верховною Радою нового законопроєкту, за яким можна буде розподілити ці квартири між найбільш уразливими категоріями переселенців:

"Я сподіваюся, що до цього часу за півтора-два місяці ми отримаємо вже чіткий законопроект, або якусь постанову, яка дозволить нам давати квартири тим людям, яким ми вважаємо за потрібне. Тому що, дивіться, для нас спортсмени, які можуть стати олімпійськими чемпіонами, які Луганщину пропіарять на увесь світ важливі? Важливі. Лікарі, які лікують нас, із статусом ВПО, яких постійно кличуть кудись до інших областей, важливі? Важливі".

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Окрім цих категорій людей, яким, на думку Сергія Гайдая, в першу чергу потрібно надати житло, є ще діти-сироти, а також люди з особливими потребами. У Кремінній в двох будинках ключі від квартир на першому поверсі хочуть віддати людям з обмеженими фізичними можливостями, а решту — розподілити між іншими категоріями людей, які потребують житла.

Схвально Гайдай відгукується про приватизацію житла:

"Для мене все ж таки варіант з службовим житлом, яке можна приватизувати через 3-4 роки, це — найкращий варіант. Чому? Тому що люди будуть жити тут. Вони не продадуть одразу житло, яке вони приватизували, не поїдуть з області, вони будуть тут жити, жити в Луганській області, тут працювати, тому що вони знатимуть, що через три роки вони зможуть приватизувати це житло. Можливо ми за три роки зможемо на стільки змінити область, що вони не захочуть потім їхати".