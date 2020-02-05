"Укрзалізниця" підписала меморандум про співпрацю з Deutsche Bahn

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", підписання документа відбулося 5 лютого за участю прем'єр-міністра України Олексія Гончарука і члена правління з питань інфраструктури Deutsche Bahn AG Рональда Пофалла.

"Звичайно, ми розуміємо, що на першому етапі співпраця між компаніями буде мати більш консультаційний характер, однак ми сподіваємося, що з часом ми можемо прийти до глибших форм співпраці", - повідомив Гончарук під час підписання документа.

В рамках співпраці очікується, що Deutsche Bahn надаватиме консультації з управління Укрзалізницею. Також під час обговорення тексту меморандуму пропонувалося залучити менеджерів Deutsche Bahn до управління Укрзалізницею, зокрема на керівні посади в правлінні та наглядовій раді української компанії.

Як повідомлялося, керівники Кабміну заявили, що планують віддати "Укрзалізницю" в управління німецькому національному оператору залізниці Deutsche Bahn на 10 років. Німецькі ЗМІ критично поставилися до цієї ініціативи, стверджуючи, що Deutsche Bahn навряд чи допоможе українській залізниці впоратися з її проблемами.

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