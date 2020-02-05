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05.02.20 16:30

На лайнері, який через спалах коронавірусу заблоковано біля берегів Японії, перебувають щонайменше 20 українців, - ЗМІ

Щонайменше 20 громадян України перебувають на борту заблокованого біля берегів Японії круїзного лайнера Diamond Princess через спалах коронавірусної інфекції 2019 nCoV.

На лайнері, який через спалах коронавірусу заблоковано біля берегів Японії, перебувають щонайменше 20 українців, - ЗМІ

Про це журналістам "Радіо Свобода" повідомив чоловік, який перебуває на судні, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, корабель відправили на карантин на 14 днів. Згідно з даними порталу Marine Traffic, зараз лайнер стоїть у морі.

Люди з хронічними захворювання можуть звертатися із запитами на ліки, яких вони потребують.

"Радіо Свобода" звернулося до Міністерства закордонних справ України з проханням розповісти про стан здоров'я українців і заходи, які держава робить для допомоги своїм громадянам.

На кораблі Diamond Princess виявили не менше 10 випадків захворювання на коронавірус з Китаю. Всього на борту – понад 3,5 тисячі осіб.

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Як раніше повідомив Цензор.НЕТ, судно Diamond Princess з понеділка стоїть біля японського порту Йокогама.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

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