На лайнері, який через спалах коронавірусу заблоковано біля берегів Японії, перебувають щонайменше 20 українців, - ЗМІ

Про це журналістам "Радіо Свобода" повідомив чоловік, який перебуває на судні, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, корабель відправили на карантин на 14 днів. Згідно з даними порталу Marine Traffic, зараз лайнер стоїть у морі.

Люди з хронічними захворювання можуть звертатися із запитами на ліки, яких вони потребують.

"Радіо Свобода" звернулося до Міністерства закордонних справ України з проханням розповісти про стан здоров'я українців і заходи, які держава робить для допомоги своїм громадянам.

На кораблі Diamond Princess виявили не менше 10 випадків захворювання на коронавірус з Китаю. Всього на борту – понад 3,5 тисячі осіб.

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Як раніше повідомив Цензор.НЕТ, судно Diamond Princess з понеділка стоїть біля японського порту Йокогама.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.