Евакуйованих із Китаю українців помістять на карантин, - МОЗ

Про це на брифінгу щодо ситуації з поширенням коронавірусу 2019nCoV сказав генеральний директор Директорату громадського здоров'я МОЗ Андрій Скипальський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Будуть встановлені тимчасові обмежувальні заходи й особливі умови для в’їзду осіб, які перебували саме в китайській провінції Хубей, і буде запропонована ізоляція в заклади, визначені МОЗ", - сказав Скипальскийй

Термін карантинних заходів охоплює інкубаційний період коронавірусу 2019nCoV, що становить від 2 до 10 днів.

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Також, за словами Скипальського, у Міністерстві інфраструктури розробляють план евакуації українських громадян з Ухані, остаточна дата евакуації ще не визначена. "У Міністерстві інфраструктури України відбулася нарада щодо повернення близько 60 громадян України з міста Ухань, наразі обговорюється план евакуації, всі логістичні моменти, дати поки що невідомі", - сказав Скипальский.