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05.02.20 16:55

У Польщі знесуть пам'ятник подяки Червоній армії

Пам'ятник в місті Лєшно Великопольського воєводства припинить існування до кінця тижня. На його місці хочуть встановити камінь, присвячений 100-річчю повернення міста Лєшно в межі Республіки Польща.

У Польщі знесуть пам'ятник подяки Червоній армії

Знести пам'ятник на виконання закону про декомунізацію розпорядився Великопольський воєвода. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Польське радіо".

Всі частини пам’ятника наразі помістять на складі. На місці знесеного пам’ятника мер Лєшна запропонував поставити камінь, присвячений цьогорічному 100-річчю повернення міста Лєшно у кордони Республіки Польща. Остаточне рішення тепер мають прийняти міські депутати.

Радянський монумент був встановлений відразу після закінчення Другої світової війни. На ньому є дві таблички з написами польською та російською мовами: "Вічна слава Героям, які загинули в боротьбі за свободу і незалежність Радянського Союзу і Польщі".

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Спочатку при монументі були поховані російські солдати, котрі загинули в боях в околицях міста. Їхні тіла ексгумували та поховали на цвинтарі в місті Равич.

У Польщі знесуть памятник подяки Червоній армії 01
У Польщі знесуть памятник подяки Червоній армії 02

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