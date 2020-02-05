Суд зобов'язав ДБР порушити кримінальну справу у зв'язку зі звільненням колишнього керівника "Укрпатенту" Кудіна

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Еспресо TV" із посиланням на "Спеціальні кореспонденти".

"24 червня 2019 р. між Мінекономрозвитку і торгівлі України та Кудіним А.В. було укладено Контракт № 22 від 24.06.2019 р. строком до 26.06.2024 р. щодо зайняття ним посади генерального директора Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що 15 листопада минулого року Кудіна було звільнено з посади генерального директора на підставі наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та соціального господарства №70-п від 14.11.2019.

"У зв’язку з тим, що звільнення було незаконним, представниками Кудіна А.В. було подано відповідну заяву (повідомлення) про вчинення кримінальних правопорушень згідно ч.1 ст. 172, ч.2 ст. 206 та ч.1 ст. 364 Кримінального кодексу України, - говориться в повідомленні.

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"Кудіна впродовж часу перебування його на займаній посаді не було притягнуто до дисциплінарної відповідальності, будь-яких зауважень, попереджень, тощо, які могли бути підставою для звільнення останнього не було, - зазначається в повідомленні.

Печерський районний суд міста Києва своєю ухвалою зобов’язав уповноважених осіб Державного бюро розслідувань внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.