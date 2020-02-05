"Тепер не можна буде розраховуватися за газ собаками", - "слуга народу" Мариковський прокоментував ухвалений за основу законопроєкт №2351

Про це в Facebook повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Мариковський, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер не можна буде розраховуватися за газ собаками :)))))

А якщо серйозно, то щойно Рада ухвалила законопроєкт 2351 (проти жорстокого поводження з тваринами) - він йде на друге читання !!

318 голосів "ЗА". Дякую гуманному Парламенту, всім фракціям і групам за надану підтримку!

Запрошую долучатися до доопрацювання і до роботи над проєктом Закону до другого читання", - зазначив нардеп.

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Згідно з повідомленням на сайті парламенту, законопроєкт спрямований на впровадження європейських гуманних цінностей і стандартів щодо тварин і приведення законодавства України у відповідність до директив Європейського Союзу, який регламентує гуманне ставлення до цілої низки груп тварин; захист тварин, що використовуються для експериментів та інших наукових цілей; захист тварин під час перевезення (транспортування).

Проєктом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінально-процесуальний кодекс, Лісовий кодекс, закони України "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про тваринний світ", "Про Національну поліцію", "Про Червону книгу України", "Про місцеве самоврядування в Україні".

Законопроєктом забороняється винищення з метою регулювання чисельності бездомних тварин, бити, вбивати, отруювати або калічити бездомних і домашніх тварин. Крім того, забороняється жебрацтво з бездомними, свійськими та дикими тваринами.

Проєктом пропонується заборонити дарувати домашніх тварин як призи, нагороди або премії, заподіяння їм болю або страждання, дресирування тварин способом, який завдає шкоди здоров'ю і його загального стану, топити, душити тварин, труїти і використовувати електричний струм.

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Документом також передбачається заборонити утримувати в закладах громадського харчування, нічних клубах, готелях, оздоровчих установах і інших непридатних для показу диких тварин громадських місцях, а також у квартирах, приватних будинках, присадибних, садових ділянках ведмедів, левів, тигрів, кабанів, крокодилів, вовків, великих і отруйних змій, хижих птахів, інших тварин, які становлять загрозу для людей, або видів тварин, занесених до Червоної книги, і в Список II Бернської конвенції (Конвенції про охорону дикої флори і фауни), а також використання тварин для реклами в розважальних закладах та закладах громадського харчування, а також заборонити надавати фотопослуги з дикими тваринами, крім зоопарків, цирків і дельфінаріїв. Проєктом також пропонується заборонити пропаганду жорстокого поводження з тваринами.

Документом пропонується заборонити всі види рубок лісу по периметру охоронних ділянок у лісах навколо місць проживання та розмноження рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу в радіусі 500 метрів.

Згідно з проєктом, здійснювати контроль за дотриманням вимог у сфері захисту тварин від жорстокого поводження і вживати відповідних заходів у разі порушення законодавства в цій сфері в межах своєї компетенції, визначеної законодавством, має Національна поліція.

Нагадаємо, депутат від "Слуги народу" Євген Брагар в ефірі програми "Голос народу" на "112 каналі" запропонував пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. При цьому він уточнив, що пес повинен бути елітної породи.

Після хвилі обурення і жартів про продаж собак в соцмережах Грабар вибачився за необдумане висловлювання. "Я - нове обличчя в політиці і не навчився відповідати на чутливі питання", - пояснив він.

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос критично сприйняв пропозицію свого однопартійця. Таким же чином слова Брагара оцінив депутат від СН Ігор Гузь. Керівництво фракції "Слуги народу" вибачилося за слова Брагара і підкреслило, що "це не є і не може бути нашою позицією".