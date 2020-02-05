МЗС України засуджує незаконну поїздку німецьких політиків на окупований Донбас

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

У МЗС розглядають цей візит як неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України, зневагу основоположних принципів міжнародного права і національного законодавства України.

"Констатуємо, що ці політики вже раніше нелегально відвідували окуповані території України. Це свідчить про свідоме порушення ними національного законодавства України і міжнародного права на догоду російській ідеології", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що такі дії будуть враховані при визначенні юридичної відповідальності відповідно до українського законодавства.

"Знаємо, що демократичні політичні сили Німеччини підтримують зусилля федерального канцлера Ангели Меркель у рамках "Нормандського формату" по відновленню територіальної цілісності і суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах, як і взагалі позицію Федерального уряду щодо засудження спроб російської агресії проти України, і, як наслідок, відмежовуються від будь-яких проявів заохочення агресивної політики РФ, спрямованої на підрив української державності", - зазначили в МЗС.

"Очікуємо, що керівництво партії "Альтернатива для Німеччини" так само засудить незаконні дії її членів і буде припиняти подібні злочини в майбутньому", - підсумували в МЗС.

Нагадаємо, представники німецької партії "Альтернатива для Німеччини" відвідали окуповану частину Луганщини та взяли участь у заходах "ЛНР".