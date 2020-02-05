Справу про стрілянину і вибух у Харкові 30 січня розслідуватиме СБУ, - спікер облпрокуратури Чубенко

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, інформує Цензор.НЕТ.

"За постановою прокурора підслідність змінено: справу передано від слідчих ГУ Нацполіції в Харківській області до слідчих УСБУ в Харківській області", - зазначив Чубенко.

За його словами, справу передано у зв’язку з неефективним розслідуванням кримінального провадження. Крім того, це зроблено з метою здійснення повного, всебічного, неупередженого розслідування.

Нагадаємо, 30 січня вдень у Харкові біля обласного Будинку дитини №2 пролунали постріли та вибух. У місті та області ввели поліцейську операцію "Сирена".

Співробітники Національної поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Тоді ж в інтернеті з’явилося відео бійки між двома групами молодиків, стрілянини та вибуху. У мережі стверджують, що у бійці взяли участь представники Нацкорпусу та люди з оточення нібито "авторитета" Манукяна. На відео нібито впізнали активіста Нацкорпусу Сергія Величка.

Як розповіли кореспонденту в офісі партії "Національний корпус", вони не мають ніякого стосунку до події, а те, що у ній брав участь активіст - це його особиста справа.

Сам Величко пізніше написав у мережі, що бійка відбулась через гроші: "Нашого знайомого бандити-шахраї ошукали на гроші. Приїхавши на зустріч просто поговорити, в нас полетіла граната, почалася стрілянина і, за підсумком, втеча цих бандитів...".

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