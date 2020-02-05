Через фронду Коломойського в "Слузі народу" ми не дали права президенту призначати і звільняти глав НАБУ, САП і ДБР, - Богуцька

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардеп від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька.

"Учора ми провалили два президентські законопроєкти. Вірніше, за один не вистачило голосів, через Ікс від купки нардепів СН, а інший відправили на доопрацювання. Як я розумію, з доопрацювання до сесійної зали він не повернеться", - сказано в повідомленні.

"Що цікаво, зп про "злодіїв у законі" ми жахливим чином не встигли проголосувати в останній день другої сесії. Гальорка вирішила, що голосувати без дискусії ніяк не можна, а на словоблуддя не залишилося часу. Денис Монастирський наполягав. Як відчував... Вчора "злодіїв у законі" він же відправив на доопрацювання. Нібито, там є неузгодженості. В останній день другої сесії не було, в перший день третьої - з'явилися. Я впевнена, що це не Денисове рішення", - розповіла Богуцька.

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За її словами, тепер організованим злочинним угрупованням нічого не загрожує.

"Ну і про фронду Коломойського у фракції: завдяки їм вчора ми не дали право президенту призначати і звільняти директора НАБУ, прокурора САП і главу ДБР. Відповідно, навмисне пішли на затягування процесу зміни неефективних керівників цих відомств", - додала вона.

Богуцька вважає ударом по іміджу Зеленського те, що за півроку не відбулося великих корупційних "посадок".

"Народ не відчуває економічних успіхів, тому що їх немає, так хоча б отримав би сатисфакцію від посадок тих, хто його обкрадав чверть століття. Немає і посадок. Вірніше є, але з вибаченнями за заподіяні тимчасові незручності", - підсумувала Богуцька.

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